İstanbul'da çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Esentepe Mahallesi'ndeki bir inşaat çalışması nedeniyle çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi. Bölgede bulunan yollarda da çatlaklar oluştuğu görülürken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:54

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İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Esentepe Mahallesi'ndeki bir inşaat çalışması nedeniyle çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi. Bölgede bulunan yollarda da çatlaklar oluştuğu görülürken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

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