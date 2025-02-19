İstanbul'da çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi
İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Esentepe Mahallesi'ndeki bir inşaat çalışması nedeniyle çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi. Bölgede bulunan yollarda da çatlaklar oluştuğu görülürken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Esentepe Mahallesi'ndeki bir inşaat çalışması nedeniyle çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi. Bölgede bulunan yollarda da çatlaklar oluştuğu görülürken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
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