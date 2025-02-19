İstanbul'da deniz ulaşımına kar engeli! Seferler aksadı

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamıyor.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:52

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İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin Moda'ya uğramasının, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur hattı, Boğaz Hattı Seferleri, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye ring, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

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