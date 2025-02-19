İstanbul'da deniz ulaşımına kar engeli! Seferler aksadı
İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamıyor.
İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamıyor.
Şirketten yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin Moda'ya uğramasının, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur hattı, Boğaz Hattı Seferleri, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye ring, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.