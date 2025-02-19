Bakan Yerlikaya duyurdu! Aydın açıklarında denize düşen 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışırken lastik bottan denize düşen 6 kaçak göçmen yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin Bakan Yerlikaya, "İzmir ili Selçuk ilçesi açıklarında 20’si lastik bot içerisinde ve 7’si deniz yüzeyinde olmak üzere 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 17:12

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 07.30 sıralarında Kuşadası açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışan bir grup kaçak göçmenin lastik bottan düştüğü ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nden lastik botla denize açılan kaçak göçmenlerin dönüş manevrası sırasında denize düştüğünü belirledi.

Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, 3'ü çocuk 6 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı. Cansız bedenler kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Konuya ilişkin Bakan Yerlikaya, "İzmir ili Selçuk ilçesi açıklarında 20'si lastik bot içerisinde ve 7'si deniz yüzeyinde olmak üzere 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

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