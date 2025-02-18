Altına yapan çocuğunu hortumla dövdü! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:24

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan A.A., önceki gün oğlunu evinin çatısına çıkararak soğuk havada önce yıkamış sonra da hortumla dövmüştü. Çocuğun ağlama seslerini duyan komşular, görüntüleri cep telefonuyla çekerek emniyet güçlerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, A.A.'yı gözaltına aldı. Olaydan sonra M.A ile diğer kardeşlerin devlet korumasına alındığı bildirildi.

Şanlıurfa'da baba şiddeti: Oğlunu yıkayıp hortumla dövdü / DHA

BABA TUTUKLU ÜVEY ANNE SERBEST

Gözaltına alınan baba A.A., emniyetteki ifadesinde, amacının çocuğunu korkutmak olduğunu söyledi. Çocuğunun sürekli tuvaletini altına yaptığını belirten A.A., "Olay günü yine altına yaptı. Evin kokmaması için çocuğu çatıya çıkarıp, yıkadım. Daha sonra da korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanırken, üvey anne E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.