Meteoroloji'den doğuya soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzurum ve çevresi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:51

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Yapılan değerlendirmelere göre; 18.02.2025 tarihinde saat 18:00-başlayacak olan soğuklar 23.02.2025 tarihinde saat 18:00'e kadar etkili olacak. Yetkililer vatandaşları don olayı buzlanma-ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, 20.02.2025 Perşembe gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde 5 gün boyunca etkili olması bekleniliyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Beklenilen kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bazı illerimizde 20.02.2025 Perşembe gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklar; Erzurum'da -20 derece , Erzincan'da -14 derece , Bayburt'da -16 derece ve Ardahan: -29 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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