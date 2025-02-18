Comanchero örgütüne istenen cezalar dudak uçuklattı: Para trafiği ortaya çıktı!
İstanbul'da "Comanchero" adıyla tanınan silahlı organize suç örgütü, yapılan operasyonlarla çökertildi. Tutuklanan örgüt lideri Joseph Hakan Ayık'ında aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Buna göre üyelerin, 262 yıla kadar değişen sürelerde cezalandırılmaları talep edildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" yakalanan şüphelilerin gizli yazışma programının çökertildiği ve para trafiğinin de ortaya çıkarıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu 66 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından haklarında iddianame hazırlandı. Sabah Gazetesinin haberine göre, "Comanchero"unun örgüt elebaşısının da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında düzenlenen iddianamede, 8 yıldan 262 yıla kadar değişen sürelerde cezalandırılmaları talebi yer aldı.
ÖRGÜT 1968'DE KURULMUŞ!
Maliye Hazinesi iddianamede, "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. "Comanchero Outlow Motorcycle Gang" olarak bilinen organize suç örgütünün, 1968'de Avustralya'da Jock Ross tarafından kurulduğu, birçok yasa dışı motosiklet kulübü arasında en şiddetli olanlarından kabul edildiği, kurulduğu günden beri denizaşırı uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı iddianamede anlatıldı.
"GADDAR" MARK DOUGLES BUDDLE...
"Gaddar" lakaplı Mark Dougles Buddle'ın örgüt elebaşı olduğu aktarılan iddianamede, döneminde ölümcül çatışmaların devam ettiği, hakkında kırmızı bültenle arama kararı olması nedeniyle 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandığı ve Avustralya makamlarına teslim edildiği kaydedildi.
GİZLİ YAZIŞMA PROGRAMI ORTAYA ÇIKTI
Buddle'ın tutuklanması üzerine örgütün elebaşılığını Joseph Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun üstlendikleri ve birçok Türk vatandaşının da aralarında bulunduğu diğer örgüt üyeleri ile suç faaliyetlerine devam ettikleri belirtilen iddianamede, örgütün, uyuşturucu ticareti yapmasına ilişkin gizli yazışma programı olan "Anom Enterprise" isimli programı kullandığı, bu programın deşifre edilmesiyle de çökertildiği belirtildi.
ULUSLARARASI UYUŞTURUCU AĞI!
Örgütün deşifre edilen faaliyetlerine göre, örgüt tarafından genellikle Güney Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin, Güney Kore ve Güney Afrika güzergahı kullanılarak Avustralya, Hong Kong, Yeni Zelanda ve Hollanda'ya ulaştırıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, "Anom Enterprise" verileri kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avustralya Federal Polisinin iş birliğiyle, 2019-2021 yılları arasında dünya genelinde yapılan yakalamalarda 3 ton 812 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği ifade edildi.
MASAK RAPORU İDDİANAMEDE YER ALDI
İddianamede yer alan MASAK raporunda, sanıkların, para transferlerinin sorunsuz şekilde yapılması, para bırakma veya para aldırma konularında hızlı bir şekilde hareket edilmesi için döviz bürosu çalıştırdıkları, sıcak para döngüsünü sağlamak ve gizli görüşmeler yapmak adına otel işlettikleri, bunların dışında menkul ve gayrimenkul yatırımında bulundukları, banka hesaplarında yüksek tutarlı kaynağı açıklanamayan mevduatların olduğu kaydedildi.