Comanchero örgütüne istenen cezalar dudak uçuklattı: Para trafiği ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:47

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu 66 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından haklarında iddianame hazırlandı. Sabah Gazetesinin haberine göre, "Comanchero"unun örgüt elebaşısının da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında düzenlenen iddianamede, 8 yıldan 262 yıla kadar değişen sürelerde cezalandırılmaları talebi yer aldı.

ÖRGÜT 1968'DE KURULMUŞ!

Maliye Hazinesi iddianamede, "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. "Comanchero Outlow Motorcycle Gang" olarak bilinen organize suç örgütünün, 1968'de Avustralya'da Jock Ross tarafından kurulduğu, birçok yasa dışı motosiklet kulübü arasında en şiddetli olanlarından kabul edildiği, kurulduğu günden beri denizaşırı uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı iddianamede anlatıldı.