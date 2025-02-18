Isparta'daki evde çıkan yangında 4 köpek öldü

Isparta'da Sanayi Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 4 yavru köpek öldü. Aslı A., 5 köpeğini evde bırakıp markete gittiği sırada, devrilen elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:29

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Isparta'da bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 5 köpekten 4 yavru öldü.

TÜM EVİ SARDI

Sanayi Mahallesi 3201 Sokak'taki dairede oturan Aslı A., saat 11.00 sıralarında 5 köpeğini evde bırakarak markete gitti. Bu sırada köpeklerden birinin devirdiği elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler yangını kısa sürede söndürerek, soğutma çalışmaları yaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında evde bulunan 5 köpekten yavru olan 4'ünün öldüğü belirlendi. Diğer köpek ise kurtarıldı. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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