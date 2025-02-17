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Ümraniye'de otomobil viyadükten aşağı uçtu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 09:31 Güncelleme: 17.02.2025 09:34
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Ümraniye’de otomobil viyadükten aşağı uçtu

Ümraniye'de seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak viyadükten aşağı uçtu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay, 00.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

OTOMOBİL VİYADÜKTEN AŞAĞI UÇTU

Seyir halindeki Eren K. idaresindeki 34 KKN 558 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki refüje çıkıp bariyerleri aşarak viyadükten aşağı düştü. Kaza sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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