Fazla şeker yüksek kafein enerji içeceklerinin bilinmeyen zararları

Enerji içecekleri, özellikle gençler arasında yaygın olarak tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu içeceklerin içeriğinde bulunan yüksek miktarda kafein ve şekerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Enerji içeceklerinde bulunan yüksek şeker oranı, vücuda gereksiz kalori alımına neden olarak kilo artışına sebep oluyor. Uzun vadede bu durum obeziteye, insülin direncine ve tip 2 diyabete yol açabiliyor. Şekerin fazla tüketimi ayrıca diş çürüklerini hızlandırarak ağız sağlığını olumsuz etkiliyor.

Enerji içeceklerinin en büyük zararlarından biri de kalp sağlığını tehdit etmesi. Yüksek kafein içeriği, kalp atış hızını artırarak çarpıntıya, tansiyon dengesizliğine ve kalp krizi riskine neden olabiliyor. Özellikle kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin ve gençlerin bu tür içeceklerden uzak durması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Demirciler, enerji içeceklerinin bilinçsiz tüketiminin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, enerji içeceği yerine doğal meyve suları, bitki çayları ve su tüketimini artırmanın daha sağlıklı bir alternatif olduğunu söylüyor. Günlük enerjiyi doğal yollarla artırmak için dengeli beslenme, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çeken Demirciler, bilinçsiz enerji içeceği tüketiminin uzun vadede birçok sağlık sorununa neden olabileceğini belirtti.

Demirciler, "Enerji içeceklerinin içeriğinde yüksek miktarda kafein ve şeker bulunduğundan dolayı vücuda bazı zararlı etkileri vardır. Kafein yüksekliğinden dolayı uyku problemleri, anksiyete, mide rahatsızlıkları oluşabiliyor. Yüksek şekerden dolayı da obezite, diyabet ve gereksiz kalori alımından dolayı kilo artışlarına neden olabiliyor. Kafein ve şekerin yüksek miktarda bulunmasından dolayı mide rahatsızlıklarını tetikleyip, gastrit ve ülsere neden oluyor. Hastalarımıza genel de kafein ve şeker içecekleri yüksek olduğundan önermiyoruz kalp sağlığını da etkiliyor bu içecekler kalp krizi riskini oluşturabiliyor. Bunun dışında diş çürüklerine sebep olabiliyor birçok hastalıkları tetikliyor. Özellikle 18 yaş altına kesinlikle önermiyoruz. İçeriğindeki fazla enerji şekerden dolayı birçok ciddi hastalıklara yol açabiliyor" diye konuştu.