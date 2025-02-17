Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi.
ÖNCE ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU
İddiaya göre 1 öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.