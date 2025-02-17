Yaşam

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Önce dekan yardımcısını sonra kendisini vurdu

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı | ahaber.com.trSelçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı | ahaber.com.tr

ÖNCE ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

İddiaya göre 1 öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı | ahaber.com.trSelçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı | ahaber.com.tr

Yaralı Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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