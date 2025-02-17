Avcılar'daki geri dönüşüm tesisinde yangın!

Avcılar'da akşam saatleri plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler dakikalar ilerledikçe büyüdüğü görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 20:57

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Avcılar'da saat 19.15 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirsizliğini korurken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER DAKİKALAR GEÇTİKÇE ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale başladı. Yaşanan yangın anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

"YANGIN NASIL ÇIKTI BİLMİYORUM"

İşletme sahibi Halil Topal, yangının çıktığını gelen telefon üzerine öğrendiğini belirtirken "Yangının nasıl çıktığını hiç bilmiyorum. Eve gittim. Bir telefon geldi. Hemen geri geldim. Burası 2 dönüm civarında" dedi.

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