Yaşam

Ankaragücü'nün iki taraftar grubu birbirine girdi! Satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 7 yaralı

Ankaragücü takımının iki farklı taraftar grubu Bolu'da mola verilen bir AVM'nin otoparkını savaş alanına çevirdi. Satır, sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankaragücü'nün iki taraftar grubu birbirine girdi! Satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 7 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

İKİ TARAFTAR GRUBU BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli ve 'Bekarevi Çocukları' isimli taraftar grupları mola verdikleri Highway'de karşılaştı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

SATIR, SOPA VE BIÇAKLI SALDIRI

Ankaragücü taraftarlarının kendi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine satır, sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 1'i ağır 7 taraftar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

1'İ AĞIR ÇOK SAYIDA YARALI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan taraftarlar, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kavga nedeniyle Highway'deki dükkanlar, otobüsler ve birçok araç zarar gördü.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

ÇOK SAYIDA TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri tarafından çok sayıda taraftar gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Bolu Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaralı vatandaşların hastanelerde tedavisinin devam ettiği açıklandı.

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