Ankaragücü'nün iki taraftar grubu birbirine girdi! Satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 7 yaralı

Öte yandan kavga nedeniyle Highway'deki dükkanlar, otobüsler ve birçok araç zarar gördü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan taraftarlar, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: İHA

ÇOK SAYIDA TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri tarafından çok sayıda taraftar gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Bolu Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaralı vatandaşların hastanelerde tedavisinin devam ettiği açıklandı.