Ankaragücü'nün iki taraftar grubu birbirine girdi! Satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 7 yaralı
Ankaragücü takımının iki farklı taraftar grubu Bolu'da mola verilen bir AVM'nin otoparkını savaş alanına çevirdi. Satır, sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi.
İKİ TARAFTAR GRUBU BİRBİRİNE GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli ve 'Bekarevi Çocukları' isimli taraftar grupları mola verdikleri Highway'de karşılaştı.
SATIR, SOPA VE BIÇAKLI SALDIRI
Ankaragücü taraftarlarının kendi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine satır, sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı.
Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 1'i ağır 7 taraftar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.