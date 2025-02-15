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Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 11:55 Güncelleme: 15.02.2025 11:55
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Şanlıurfa’da silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önüne geçilmesi, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ŞANLIURFA'DA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Polis ve jandarma ekiplerinin, Şanlıurfa merkez ve Viranşehir'deki 3 ayrı adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 30 kilogram esrar maddesi, 1 kilo 180 gram eroin maddesi, 220 gram bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içme apartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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