Şanlıurfa’da silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önüne geçilmesi, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin, Şanlıurfa merkez ve Viranşehir'deki 3 ayrı adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 30 kilogram esrar maddesi, 1 kilo 180 gram eroin maddesi, 220 gram bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içme apartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.