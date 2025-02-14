14 Şubat 2025, Cuma
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Kendini polis olarak tanıtan şüpheliler yakayı ele verdi: 2 gözaltı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 14:24
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Kendini polis olarak tanıtan şüpheliler yakayı ele verdi: 2 gözaltı

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların ziynet eşyasını çalan şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bir vatandaşın telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce arandığı daha sonra aynı kişilerin evine gelerek yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler T.S.A. ve A.S.A'yı yakaladı. Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyaları, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sahte polisler yakayı ele verdi / AASahte polisler yakayı ele verdi / AA

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Kendini polis olarak tanıtan şüpheliler yakayı ele verdi: 2 gözaltı Kendini polis olarak tanıtan şüpheliler yakayı ele verdi: 2 gözaltı Kendini polis olarak tanıtan şüpheliler yakayı ele verdi: 2 gözaltı
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