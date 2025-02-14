Ekipler harekete geçti! Hırsızlık operasyonunda 34 şüpheli yakalandı
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Adıyaman'da merkezli hırsızlık operasyonunda 34 zanlı gözaltına alındı. 6 zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezindeki konteyner kentlerde hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından Adıyaman ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınırken 6 zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.