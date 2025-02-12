Gaziantep’te fabrika işçisinin pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Olay, 8 Şubat akşamı Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sokakta yürüyen fabrika işçisi Cengiz Akkurt (53), arkasından yanaşan şahısların pompalı tüfekli saldırısına uğramış ve kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Saldırganlar ise olay sonrası otomobille kaçmıştı.

Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 çocuk babası Cengiz Akkurt'un öldürüldüğü anlara ait görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, Akkurt yolda yürürken şüpheli şahıslardan birinin arkasından yanaşarak ateş etme ve maktulün yere yığılma anı yer aldı. Görüntülerin devamında ise şahısların olay yerine geldikleri ikiz plakalı araçla kaçma anları yer aldı.



Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 zanlıyı gözaltına aldı. Yakalanan zanlıların olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları aracın ikiz plaka olduğu ve olay sonrası da jant kapaklarının değiştirildiği tespit edildi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkındaki yasal işlemlerin ve geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.