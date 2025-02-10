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Üsküdar'da feci kaza! Kamyon dereye uçtu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 23:26
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Üsküdar’da feci kaza! Kamyon dereye uçtu

Üsküdar'da akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Üsküdar Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile dereye uçunca sürücü yaralandı.

Üsküdar Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

DEREYE UÇTU

Kaza, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı seyreden Üsküdar Belediyesi'ne ait çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak sokağı trafiğe kapattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kamyonu dereden çıkarmak için çalışmaları devam ediyor.

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Üsküdar’da feci kaza! Kamyon dereye uçtu Üsküdar’da feci kaza! Kamyon dereye uçtu Üsküdar’da feci kaza! Kamyon dereye uçtu
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