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İstanbul haftaya yine trafikle başladı! Yüzde 60'ı aştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 09:29
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İstanbul haftaya yine trafikle başladı! Yüzde 60’ı aştı

Haftanın ilk iş gününde İstanbul güne yine trafikle başladı. Yağışın da etkisiyle D-100 karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Saat 09.00 itibarıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler zaman zaman trafikte beklemek zorunda kaldı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. O noktalardan biri olan Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kentin çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde etkili olan yağış ise hava aydınlanınca etkisini yitirdi. Maltepe D-100'de ilerleyen araçlar yoğunluk nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı. İstanbul'da trafik yoğunluğu ana arterlerde devam ederken, yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü.

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İstanbul haftaya yine trafikle başladı! Yüzde 60’ı aştı İstanbul haftaya yine trafikle başladı! Yüzde 60’ı aştı İstanbul haftaya yine trafikle başladı! Yüzde 60’ı aştı
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