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Bartın'da kar yağışı devam ediyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 09:27 Güncelleme: 10.02.2025 09:28
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Bartın’da kar yağışı devam ediyor

Bartın'ın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bartın-Kurucaşile karayolunda akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ahatlar Tepesi'nde karayolunun her iki yönü kar nedeniyle beyaza bürünürken yol kenarındaki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

BARTIN'DA KAR YAĞIŞI

Bartın'ın Arıt mevkisindeki köylerde de kar yağışı devam ediyor. Kar nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı karayollarında bölge trafik, köylerde ise jandarma ekipleri devriye atıyor.

Karla kaplanan yollar ise karayolları ve il özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından temizlenerek, buzlanmaya karşı tuzlanıyor.

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