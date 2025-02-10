Elektrikli cihaza bağlı hastalar, 1 şubat itibariyle yeni tarifeden muaf tutulacak
Evde elektrikli cihaza bağlı olarak yaşayan hastalar, sağlık raporu ibraz ettikleri takdirde, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesinden muaf tutulacak.
Elektrik faturalarında yapılan yeni tarife uygulaması ile evde elektrikli cihaza bağlı olan hastalar, 1 Şubat'ta faaliyete geçen yeni tarifeden muaf olabilecek. Bununla evlerinde sağlık sorunları sebebiyle cihaza bağlı hastaları olan aboneler, geçerli bir sağlık raporunu bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şirketine ibraz etmesi halinde düzenlemeden etkilenmeyecek.
Elektrik faturalarında yeni tarifeye göre, 2024'te aylık 417 kilovatsaat, yıllık toplam 5 bin kilovatsaati aşan tüketime sahip gruplar, 1 Şubat itibarıyla gerçek maliyeti ödeyecek.
ABONELERİN YÜZDE 97'Sİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENMEYECEK
Elektrik abonelerinin yüzde 97'si ise düzenlemeden etkilenmeyecek. Yaklaşık 42 milyon elektrik abonesinden 40 milyonunun faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak.
Öte yandan camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) geçici barınma yerleri ve dernekler ile sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı aboneler düzenlemeden muaf tutulacak.
SAĞLIK RAPORU İÇİN 20 GÜN SÜRE
Sağlık sorunları sebebiyle cihaza bağlı tüketicilerin, son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki limiti daha önce olduğu gibi yılda 100 milyon kilovatsaat olarak uygulanmaya devam edecek.
Elektrik dağıtım şirketleri elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin yazılı başvurusu ile işlemleri gerçekleştirecek.
Şirketler ayrıca, bu istisnadan faydalanan abonelere sağlık raporunun süresi dolmadan 20 gün önce raporun yenilenmesini hatırlatacak.
Planlı elektrik kesintilerinde ise bu tüketiciler elektrik dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla öncelikle bilgilendirilecek.
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