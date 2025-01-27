Elektrikte yeni dönem için geri sayım! Faturalar değişecek

Cami, Cemevi ve AFAD barınma merkezleri gibi yerler düzenlemenin dışında yer alacak. (AA)



- Düzenleme sadece konutları mı kapsıyor?

Konut içindeki tüketimin yanı sıra apartman içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümü yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerinde de sınır geçerli olacak.



- Uygun fiyatlı elektrik kullanmak için sözleşme yapmak mümkün mü?

Bin liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler, elektrik faturası yükünü azaltmak için elektrik firmalarıyla serbest tüketici anlaşması yapıp daha uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecekler.



- Düzenlemenin istisnası var mı?

Cami, Cemevi ve AFAD barınma merkezleri gibi yerler düzenlemenin dışında yer alacak.

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