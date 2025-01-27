Elektrikte yeni dönem için geri sayım! Faturalar değişecek
Gelecek aydan itibaren elektrik tüketimi aylık 417 kWh'ı aşan tüketicilerin faturaları yükselecek. Bu grubun tüm abonelerin sadece yüzde 3'ini kapsadığı öğrenilirken, abonelerin yaklaşık yüzde 97'sinin ise bu düzenlemeden etkilenmeyeceği öğrenildi.
1 Şubat'ta elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. 1 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle ayda 417 kilowattsaatten fazla tüketimi bulunan vatandaşlar elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak. Böylece, yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek. Düzenlemeyle 50 milyar TL'lik Hazine desteği de kaldırılmış olacak.
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre hükümet Nisan 2025'e kadar elektrik ve doğalgazda zam olmayacağı sözünü daha önce verirken, bu tarihte ise uluslararası enerji fiyatları yeniden değerlendirilerek, gerek görülmezse zamsız süreç devam ettirilecek. Öte yandan 1 Şubat'tan itibaren ise elektrik faturalarında maliyet esaslı tarife dönemi başlayacak. İşte yeni döneme ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şu şekilde:
- Tarifede sınır kullanım değeri ne olacak?
1 Ocak'ta başlayacak yeni dönemde, 200-300 kWh ortalama elektrik tüketimi olan evlerin faturasında bir değişiklik öngörülmezken, yüksek faturada yıllık kullanım için sınır 5 bin kWh'den başlayacak. Bunun aylık ifadesi 417 kWh'ye karşılık gelecek ve bunun üzerinde tüketimi olanların faturaları yükselecek.
- Hangi faturalar üst dilime girecek?
Mevcutta bin 50 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ile 5 bin lira üzerinde ödeyen ticarethanelerin faturaları üst dilime girecek. Geçilecek yeni düzenlemeyle 300-400 liralık bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, bin 50 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası 2 bin liraya çıkabilecek.
- Ne kadar tüketici kapsamda olacak?
Yeni modelde abonelerin yüzde 97'sini ifade eden tüketim grubu için bir değişiklik planlanmazken, yüzde 3'lük yüksek tüketim grubunu temsil eden 1.2 milyon haneye elektriğin gerçek maliyetinin yansıtılmasıyla, yaklaşık 50 milyar TL'lik Hazine desteği kaldırılmış olacak.
- Elektrikte mevsimsel kullanımı çok olanların durumu ne olacak?
Düzenlemede, yıllık kullanım için 5 bin kWh sınırı esas alınacağı için, klima gibi eşyaları yaz mevsiminde çok kullanan tüketiciler için yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak.
- Ortalama bir tüketici ne kadar elektrik faturası ödüyor?
Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira. Bu nedenle, önemli bir kesimin elektrik tarifesinin değişmesi beklenmiyor.
- Yeni düzenleme faturalara ne zaman yansıyacak?
Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.
- Düzenleme sadece konutları mı kapsıyor?
Konut içindeki tüketimin yanı sıra apartman içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümü yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerinde de sınır geçerli olacak.
- Uygun fiyatlı elektrik kullanmak için sözleşme yapmak mümkün mü?
Bin liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler, elektrik faturası yükünü azaltmak için elektrik firmalarıyla serbest tüketici anlaşması yapıp daha uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecekler.
- Düzenlemenin istisnası var mı?
Cami, Cemevi ve AFAD barınma merkezleri gibi yerler düzenlemenin dışında yer alacak.
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