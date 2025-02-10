3 saniyede milyonluk vurgun! Şüpheli ikili göz açıp kapayıncaya kadar 50 bin Doları çaldı!

20 Ocak günü parasını dolara çevirmek isteyen S.B. Kapalı Çarşı'ya gitti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, iki dolandırıcı tarafından 3 saniyelik bir şaşırtmaca ile parasını kaptıran S.B., sırt çantasında bulunan yüklü paranın gitmiş olduğunu anladı. Olayın emniyete intikal etmesiyle birlikte güvenlik kamerasına yakalanan şüphelilerin toplamda 132 suç kaydının olduğu bildirildi. Yakalanan şüpheliler G.D. ve N.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kurbanlarını oyalayan şüpheliler 3 saniyede 1.8 milyon TL'lik vurgun yaptı / SABAH GAZETESİ

50 BİN DOLARI ÇALDILAR

Fatih Kapalı çarşıda 20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine gelen ihbarda müşteki S.B. Kapalı çarşıya giderek 2 Milyon 485 bin lira parasını 70.000 Dolara çevirdiğini ve sırt çantasına koyduğunu söyledi.

Saat 15:55 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Kılıçcılar Sokak üzerinde yürüdükleri esnada başörtülü ve yüzü başörtüsü ile kapalı olan bir kadın şahsın "çantanız açık paranız etrafa saçılıyor" demesi üzerine sırt çantasını kontrol ettiğinde fermuarın açık olduğunu ve 50 bin Dolar parasının çalındığını fark ettiğini belirtti.

"ÇANTANIZ AÇIK" BAHANESİ İLE...

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinde mağdur şahsın yanına iki kadın yaklaşıyor biri çantanın içinden paraları alırken diğeri ona sözde yardım olsun diye çantanız açık diyor.

Aranan şüpheneliler kıskıvrak yakalandı / SABAH GAZETESİ

KADIN KILIĞINA GİRMİŞ

Parayı alan kişi hızla olay yerinden uzaklaşırken diğer kadın paranız etrafa saçıldı diyerek onu oyalıyordu. Hırsızlık Büro ekiplerince incelenen görüntülerdeki ikinci kişinin aslında kadın kılığına giren erkek olduğu tespit edildi.

Arkadaş oldukları öğrenilen ikiliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler G.D. ve N.D.'yi gözaltına aldı. G.D.'nin 119 suç kaydının olduğu öğrenilirken N.D.'nin ise 13 kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANİYELER İÇİNDE MİLYONLUK VURGUN!

Şüphelilerin saniyeler içinde 1 milyon 800 bin lirayı çaldıkları an ise kameralara yansıdı.