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Şanlıurfa Karacadağ Kayak Merkezi sezonu açtı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 12:44 Güncelleme: 09.02.2025 12:45
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Şanlıurfa Karacadağ Kayak Merkezi sezonu açtı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yer alan ve bölgenin tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Karacadağ Kayak Merkezi sezonu açtı.

Yetersiz kar yağışı nedeniyle sezon açılışı geciken kayak merkezi, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından kayak için elverişli hale geldi. Hafta sonu kapılarını açan merkez, Siverek başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen kayak severleri ağırladı.

KARACADAĞ KAYAK MERKEZİ SEZONU AÇTI

Bölgede "Güneydoğu'nun Uludağ'ı" olarak anılan Karacadağ Kayak Merkezi'nde, önümüzdeki günlerde beklenen yeni kar yağışlarıyla sezonun daha uzun sürmesi hedefleniyor.

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