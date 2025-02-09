Şanlıurfa Karacadağ Kayak Merkezi sezonu açtı

Yetersiz kar yağışı nedeniyle sezon açılışı geciken kayak merkezi, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından kayak için elverişli hale geldi. Hafta sonu kapılarını açan merkez, Siverek başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen kayak severleri ağırladı.

Bölgede "Güneydoğu'nun Uludağ'ı" olarak anılan Karacadağ Kayak Merkezi'nde, önümüzdeki günlerde beklenen yeni kar yağışlarıyla sezonun daha uzun sürmesi hedefleniyor.