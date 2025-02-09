Cezaevinden yeni çıkan şahıs sanayi sitesindeki bir dükkanda ölü bulundu!

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve bir tanıdığının dükkanında kaldığı öğrenilen Ahmet Yakar'ı sabah saatlerinde Yeşil Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki iş yerine gelen dükkan sahibi, hareketsiz yatarken buldu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ahmet Yakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Yakar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.