Samsun ve Sinop’un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'un Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı bazı okullarda öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı belirtildi.

Sinop'un Gerze ve Dikmen ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitime ara verilen okulların listesine "https://meb.ai/kwe9EI" adresinden ulaşılabilinecek.