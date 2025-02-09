Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerindeki taşımalı eğitim gören okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'un Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı bazı okullarda öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı belirtildi.
Sinop'un Gerze ve Dikmen ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Eğitime ara verilen okulların listesine "https://meb.ai/kwe9EI" adresinden ulaşılabilinecek.