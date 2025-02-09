09 Şubat 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 23:11
ABONE OL
Samsun ve Sinop’un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerindeki taşımalı eğitim gören okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'un Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı bazı okullarda öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı belirtildi.

Sinop'un Gerze ve Dikmen ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitime ara verilen okulların listesine "https://meb.ai/kwe9EI" adresinden ulaşılabilinecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun ve Sinop’un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi Samsun ve Sinop’un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi Samsun ve Sinop’un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör