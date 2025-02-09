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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 23:13
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Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Gaziantep'’te, iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişiden Eyüp Arıcı (17), hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 2 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Eyüp Arıcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
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