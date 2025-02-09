Köyün üstündeki devasa kayanın efsaneleri dilden dile dolaşıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde bulunan devasa büyüklükteki kaya, görenleri şaşırtıyor.

Köy içerisinde bulunan bir tepede yer alan ve 10 metreye yakın yüksekliği ile dikkat çeken kaya, yerleşim yerlerinin üzerinde bulunuyor. Köylülerin 'Topakkaya' ismini verdiği kaya hakkında anlatılanlar ilgi çekiyor. Efsaneye göre bir kadının sırtında iple çekerek getirdiği kaya, başka bir efsaneye göre ise altında bir sığınağı barındırıyor.

Baharözü köyünde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Ali Yuvacı, "Kayaya geriden bakıldığında ay ve yılan şekilleri var. Bu kaya köyümüzün simgesi. Her yerin bir simgesi olur, bu da bizim köyümüzün simgesi haline geldi. Bu kaya evlerimize herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Yerleşmiş, oturmuş bir kaya. Bir kadının sırtında iple çekerek oraya yerleştirdiği efsanesi var. Halbuki olacak bir şey değil, bir efsane bu. Topakkaya'ya zamanında Ermeniler gelmişler. Kayanın altında mağara olduğunu tespit etmişler. Buranın kapısına işaret ettiğini söylediler. Bir zaman sonra başka bir vatandaş geldi. O da kapıya işaret ettiğini söyledi" dedi.