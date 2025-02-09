Giresun’da Karınca Kalesi’nin kış manzarası dronla görüntülendi

Doğal yapısı sayesinde 360 derecelik bir seyir alanına sahip olan Karınca Kalesi, kışın beyaz örtüsüyle adeta bir kartpostala dönüşüyor. Tepeden çevresindeki köyleri izlemek mümkün olurken, karla kaplı dağlar ve vadiler, görsel şölen sunuyor.

Karınca Kalesi'nin kar manzarası, Giresun'un doğal güzelliklerinden birinin daha gözler önüne serilmesini sağladı. Hem bölge sakinlerine hem de doğa severlere unutulmaz bir görsel deneyim yaşatan bu manzara, kış aylarında da ilgi odağı olmaya devam ediyor.