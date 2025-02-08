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Kocaeli'de dehşet! Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 08.02.2025 01:31
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Kocaeli’de dehşet! Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü

Kan donduran olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, F.A., tütün ürünleri satılan bir dükkanda tartıştığı 43 yaşındaki kocası S.A.’yı tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi. F.A., bilinmeyen nedenle çıkan kocası S.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, S.A.'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kocaeli’de dehşet! Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü Kocaeli’de dehşet! Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü Kocaeli’de dehşet! Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü

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