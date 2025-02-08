Kocaeli’de korkunç olay! Cinayetin ardından kan donduran paylaşım

Olay yerinden ayrılıp tekrar gelen Alihan Ş., spor salonunun önünde duran Velican Aras'a ateş açtı. Ağır yaralanan Aras, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Velican Aras yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen Alihan Ş. ile otomobili kullanan kardeşi gözaltına alındı.