Çanakkale'de fırtına deniz ulaşımını vurdu
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Çanakkale'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Buna göre Kabatepe-Gökçeada arasındaki seferler gün boyu yapılamayacak.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00 seferleri de yapılamayacak.