Yeni evlerine kavuşan depremzedeler: Evlerimiz saray gibi...
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrasında hızla başlatılan konut seferberliğiyle evlerine kavuşan depremzedeler, 'Devletimiz sayesinde yeni yuvalarımızda huzurluyuz. Evlerimiz hem çok geniş hem de sağlamlığıyla güven veriyor.' dedi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre 6 Şubat depremlerinin 2. yılında evlerini kaybeden depremzedeler için başlatılan konut seferberliği sonrasında yeni evlerine kavuşan depremzedeler kavuştu, "Devletimiz bizi saray gibi evlere layık gördü"
Hatay Arsuz'da 195 depremzede aile kısa süre önce anahtarlarını aldı. Gaziantep Nurdağı'nda yeni evlerini anlatan Öztürk ailesi ise duygularını şu sözlerle paylaştı.
"BU KADAR GÜZELİNİ HAYAL ETMEMİŞTİM"
Yaşar Sığınç (68): Güvenli bir eve yerleşmenin sevincini yaşıyoruz. Evin her şeyi var. Bu kadar güzelini hayal etmemiştim.
Bediha Sığınç (67): Yeni yuva çok güzel.
"BURASI SÜPER"
Cevdet Karaçaylı (65): Depremin ilk başından bugüne devlet hep yanımızda oldu. Erdoğan'a bizi tek başımıza bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Burası süper.
"BAHÇEMİZDE HER ŞEYİ YETİŞTİRİYORUZ"
Aydın Sökmen (50): Evimizin önündeki bahçede ihtiyacımız olan soğan, roka ve turpları yetiştiriyoruz. Bunları komşuya da ihtiyacı olana da veriyoruz. Boş zamanlarımı bahçede geçiriyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Günde sadece yarım kaşık! Kalp ve beyin sağlığını koruyor: bilişsel gerilemeyi azaltıyor
- 2025 TUS/1 başvuru tarihleri ÖSYM | TUS/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- YKS başvuruları ne zaman: Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2025 YKS başvuru ekranı
- 6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları
- 6 Şubat depremi saat kaçta meydana geldi? 6 Şubat 2023 depreminde kaç il etkilendi, kaç kişi vefat etti?
- İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı
- Doğasında asalet var: Hiç kimseyle ilgilenmeyen 3 burç
- Hurda yasası hangi araçları kapsıyor? İşte marka ve modeller
- Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?
- En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?
- Şişme mont nasıl yıkanır? Doğru yıkama yöntemleri ile uzun ömürlü kullanmanın sırrı
- 5 Şubat doğumlulara özel astrolojik rehber! Yeni yılınız neler getirecek?