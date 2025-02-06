06 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Yeni evlerine kavuşan depremzedeler: Evlerimiz saray gibi...

Yeni evlerine kavuşan depremzedeler: Evlerimiz saray gibi...

Sabah
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 09:05 Güncelleme: 06.02.2025 10:01
ABONE OL
Yeni evlerine kavuşan depremzedeler: Evlerimiz saray gibi...

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrasında hızla başlatılan konut seferberliğiyle evlerine kavuşan depremzedeler, 'Devletimiz sayesinde yeni yuvalarımızda huzurluyuz. Evlerimiz hem çok geniş hem de sağlamlığıyla güven veriyor.' dedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre 6 Şubat depremlerinin 2. yılında evlerini kaybeden depremzedeler için başlatılan konut seferberliği sonrasında yeni evlerine kavuşan depremzedeler kavuştu, "Devletimiz bizi saray gibi evlere layık gördü"

Hatay Arsuz'da 195 depremzede aile kısa süre önce anahtarlarını aldı. Gaziantep Nurdağı'nda yeni evlerini anlatan Öztürk ailesi ise duygularını şu sözlerle paylaştı.

"BU KADAR GÜZELİNİ HAYAL ETMEMİŞTİM"

Yaşar Sığınç (68): Güvenli bir eve yerleşmenin sevincini yaşıyoruz. Evin her şeyi var. Bu kadar güzelini hayal etmemiştim.

Yeni evine taşınan Yaşar Sığınç, konuştu / SABAHYeni evine taşınan Yaşar Sığınç, konuştu / SABAH

Bediha Sığınç (67): Yeni yuva çok güzel.

Yeni evinin anahtarını teslim alan Bediha Sığınç, ʺYeni yuva çok güzelʺ dedi / SABAHYeni evinin anahtarını teslim alan Bediha Sığınç, ʺYeni yuva çok güzelʺ dedi / SABAH

"BURASI SÜPER"

Cevdet Karaçaylı (65): Depremin ilk başından bugüne devlet hep yanımızda oldu. Erdoğan'a bizi tek başımıza bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Burası süper.

Cevdet Karaçaylı, ʺDevlet hep yanımızda olduʺ dedi / SABAHCevdet Karaçaylı, ʺDevlet hep yanımızda olduʺ dedi / SABAH

"BAHÇEMİZDE HER ŞEYİ YETİŞTİRİYORUZ"

Aydın Sökmen (50): Evimizin önündeki bahçede ihtiyacımız olan soğan, roka ve turpları yetiştiriyoruz. Bunları komşuya da ihtiyacı olana da veriyoruz. Boş zamanlarımı bahçede geçiriyorum.

Yeni evine taşınan Aydın Sökmen ise bahçesini anlattı / SABAHYeni evine taşınan Aydın Sökmen ise bahçesini anlattı / SABAH

Devlet-millet el ele 11 kent yeniden kuruldu!Devlet-millet el ele 11 kent yeniden kuruldu! DEVLET-MİLLET EL ELE 11 KENT YENİDEN KURULDU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni evlerine kavuşan depremzedeler: Evlerimiz saray gibi... Yeni evlerine kavuşan depremzedeler: Evlerimiz saray gibi... Yeni evlerine kavuşan depremzedeler: Evlerimiz saray gibi...
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör