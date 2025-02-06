Yeni evlerine kavuşan depremzedeler: Evlerimiz saray gibi...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre 6 Şubat depremlerinin 2. yılında evlerini kaybeden depremzedeler için başlatılan konut seferberliği sonrasında yeni evlerine kavuşan depremzedeler kavuştu, "Devletimiz bizi saray gibi evlere layık gördü"

Hatay Arsuz'da 195 depremzede aile kısa süre önce anahtarlarını aldı. Gaziantep Nurdağı'nda yeni evlerini anlatan Öztürk ailesi ise duygularını şu sözlerle paylaştı.

"BU KADAR GÜZELİNİ HAYAL ETMEMİŞTİM"

Yaşar Sığınç (68): Güvenli bir eve yerleşmenin sevincini yaşıyoruz. Evin her şeyi var. Bu kadar güzelini hayal etmemiştim.