Sinop’un yüksek kesimleri beyaza büründü

Sinop'un Ayancık ve Türkeli köyünde etkili olan kar, köyde hem muazzam manzaralar oluşturdu hem de günlük yaşamı etkiledi. İl genelinde 101 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köydeki kar manzarası, fotoğrafçılar ve doğa severler için eşsiz bir fırsat sunarken, karın etkili olduğu bölgelerde günlük hayatın zorlukları da gözlemlendi. Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, özellikle sürücüler için zincir, çekme halatı gibi ekipmanların yanlarında bulundurulmasının önemini vurguladı.