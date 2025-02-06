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Sinop'un yüksek kesimleri beyaza büründü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 12:33 Güncelleme: 06.02.2025 12:37
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Sinop’un yüksek kesimleri beyaza büründü

Sinop'ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı, yüksek kesimler beyaza büründü.

Sinop'un Ayancık ve Türkeli köyünde etkili olan kar, köyde hem muazzam manzaralar oluşturdu hem de günlük yaşamı etkiledi. İl genelinde 101 köy yolu ulaşıma kapandı.

SİNOP'UN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI

Köydeki kar manzarası, fotoğrafçılar ve doğa severler için eşsiz bir fırsat sunarken, karın etkili olduğu bölgelerde günlük hayatın zorlukları da gözlemlendi. Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, özellikle sürücüler için zincir, çekme halatı gibi ekipmanların yanlarında bulundurulmasının önemini vurguladı.

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