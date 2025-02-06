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Bolu'da feci kaza! Ambulansla otomobil çarpıştı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 01:03 Güncelleme: 06.02.2025 01:04
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Bolu’da feci kaza! Ambulansla otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Feci kaza Bolu'da yaşandı. Ambulansla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı

Sağlık Mahallesi Hekim Sokak'ta İlhan Ç. idaresindeki 14 BL 711 plakalı otomobil, karlı yolda kayarak, Kadir B. idaresindeki 14 AC 924 plakalı ambulans ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Bünyamin Ş., Hayriye K. ve Meryem Ç. yaralandı.

Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı

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Bolu’da feci kaza! Ambulansla otomobil çarpıştı: Yaralılar var Bolu’da feci kaza! Ambulansla otomobil çarpıştı: Yaralılar var Bolu’da feci kaza! Ambulansla otomobil çarpıştı: Yaralılar var

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