Bolu Dağı’nda zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi

Ekipler, güzergahı kullanan araçları Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.

(Foto: İHA)

Bu nedenle D-100 yolunun Düzce Kaynaşlı mevkisinde de trafik oluştu. 1 saatlik çalışma sonucu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Bölgede kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.