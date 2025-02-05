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Bolu Dağı'nda zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.02.2025 23:39 Güncelleme: 05.02.2025 23:51
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Bolu Dağı’nda zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi

Bolu Dağı’nın Anadolu Otoyolu geçişinde kar etkili olurken, 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.1 saatlik çalışma sonucu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu yolun İstanbul istikametinde, 9 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Bolu Dağı’nda zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi

Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Bolu Dağı’nda zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyruklar oluştu.

Bolu Dağı’nda zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi

Ekipler, güzergahı kullanan araçları Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Bu nedenle D-100 yolunun Düzce Kaynaşlı mevkisinde de trafik oluştu. 1 saatlik çalışma sonucu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Bölgede kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

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Bolu Dağı’nda zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi Bolu Dağı’nda zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi Bolu Dağı’nda zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi

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