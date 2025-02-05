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6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.02.2025 02:17 Güncelleme: 05.02.2025 02:17
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6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Afyonkarahisar’da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye üye olma suçundan 2016 yılında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve Milli Eğitim yapılanmasında yer alan A.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, firari hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Afyonkarahisar’da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Afyonkarahisar’da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Afyonkarahisar’da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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