İstanbul’un simgeleri Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından her yıl 4 Şubat tarihi Dünya Kanser günü olarak belirlenmiştir.

(Foto: ahaber.com.tr)



Dünyada, bu özel gün kapsamında yapılan etkinliklerle, kanser konusunda farkındalığı ve eğitimi artırarak her yıl milyonlarca önlenebilir ölümün önüne geçmek amaçlanmaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, kişileri sağlık konularında bilgilendirmek ve toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak için birçok çalışma yürütülmektedir. Dünya Kanser Günü'nde yapılan etkinliklerle; kansere yol açabilecek risk faktörlerinin farkına varılması, kanserden korunmada yapılabilecekler konusunda bilgi düzeyinin artırılması ve kanser taramaları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

DÜNYA KANSER GÜNÜ'NDE YAPILACAK ETKİNLİKLER

- Atakule'ye 4 Şubat 2025 Salı günü saat 19.00 ile 20.00 arasında, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın." sloganı yansıtılacak ve bina lila rengi ile ışıklandırılacaktır.



- Galata Kulesi'ne 4 Şubat 2025 Salı günü saat 19.00'dan sonra, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın." sloganının ve T.C. Sağlık Bakanlığı logosunun yer aldığı lila rengi kurdele görüntüsü yansıtılacaktır.



- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü 4 Şubat 2025 Salı günü akşam saatlerinde mor renkle ışıklandırılacaktır.



- Üstünde "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın." sloganının ve kanser taramaları ile ilgili mesajın olduğu yaklaşık 21 bin adet ayraç, Ankara'da bulunan bazı yayınevi ve kitabevlerinden alışveriş yapan kişilere 4 Şubat 2025 tarihinden itibaren dağıtılmak üzere hazırlanmıştır.



- KFC Kadınlar 1. Lig'inde Bodrum Belediyesi Bodrumspor – Vakıfbank arasında 1 Şubat 2025 tarihinde oynanan maçta takım oyuncuları, Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen üstünde kanser konusunda slogan ve mesajın yer aldığı bez afiş açmışlardır.