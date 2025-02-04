Bursa’da yaban ördekleri suyla buluştu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü, doğanın korunması ve kollanması yaban hayatı popülasyonun artırılması hedefiyle bölgesindeki göletlere yaban ördeği salınımına devam ediyor.

Sulak alanların tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek özellikli ekosistemler olduğunu belirten yetkililer, "Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olan sulak alanlar, yalnız bulundukları ülkenin değil, tüm dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul ediliyor" açıklaması yaptı.

Sulak alanların önemini vurgulama hedefiyle her yıl 2 Şubat tarihinin 'Dünya Sulak Alanlar Günü' olarak kutlandığını ifade eden yetkililer, Bursa'da 35,

Yalova'da 42 adet yaban ördeğini suyla buluşturduklarını, Balıkesir ve Çanakkale'de ise kuş gözlem faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

Ayrıca, Yalova genelindeki 5, 6 ve 7. sınıflar için afiş ve slogan yarışması, Bilecik genelinde de 3 ve 4. sınıflar için ise resim yarışmaları düzenlendi.