AB ülkelerine ait sahte kimlik basan 5 kişi tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, AB ülkelerine ait sahte kimlik basan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Büyükçekmece ve Esenler’de yapılan baskınlarda binlerce sahte kimlik, pasaport ve belge ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen sahte kimlik ve pasaport operasyonunda yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.
AB ÜYESİ ÜLKELERE AİT SAHTE KİMLİK KARTLARI BASTILAR
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ülkede kaçak olup yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan veya çeşitli ülkelerde firari konumda bulunan kişiler için Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ait kimlik kartları basıldığını tespit etti.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece ve Esenler'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda 2 bin 759 kimlik kartı ve sürücü belgesi, 2 bin 340 vize etiketi, 70 pasaport, 13 bin 500 basıma hazır kimlik kartı, 85 mühür, 65 pasaport çipi, 5 bin 500 boş pasaport sayfası ile sahte belge yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.