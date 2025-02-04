AB ülkelerine ait sahte kimlik basan 5 kişi tutuklandı

Yasadışı göçmenlere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ait sahte kimlik kartı ve pasaport ile sürücü belgesi hazırlayan şebeke çökertildi. (İHA)

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece ve Esenler'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 2 bin 759 kimlik kartı ve sürücü belgesi, 2 bin 340 vize etiketi, 70 pasaport, 13 bin 500 basıma hazır kimlik kartı, 85 mühür, 65 pasaport çipi, 5 bin 500 boş pasaport sayfası ile sahte belge yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.