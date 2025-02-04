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AB ülkelerine ait sahte kimlik basan 5 kişi tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 11:39 Güncelleme: 04.02.2025 11:40
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AB ülkelerine ait sahte kimlik basan 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, AB ülkelerine ait sahte kimlik basan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Büyükçekmece ve Esenler’de yapılan baskınlarda binlerce sahte kimlik, pasaport ve belge ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen sahte kimlik ve pasaport operasyonunda yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

AB ÜYESİ ÜLKELERE AİT SAHTE KİMLİK KARTLARI BASTILAR

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ülkede kaçak olup yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan veya çeşitli ülkelerde firari konumda bulunan kişiler için Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ait kimlik kartları basıldığını tespit etti.

Yasadışı göçmenlere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ait sahte kimlik kartı ve pasaport ile sürücü belgesi hazırlayan şebeke çökertildi. (İHA)Yasadışı göçmenlere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ait sahte kimlik kartı ve pasaport ile sürücü belgesi hazırlayan şebeke çökertildi. (İHA)

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece ve Esenler'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 2 bin 759 kimlik kartı ve sürücü belgesi, 2 bin 340 vize etiketi, 70 pasaport, 13 bin 500 basıma hazır kimlik kartı, 85 mühür, 65 pasaport çipi, 5 bin 500 boş pasaport sayfası ile sahte belge yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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AB ülkelerine ait sahte kimlik basan 5 kişi tutuklandı AB ülkelerine ait sahte kimlik basan 5 kişi tutuklandı AB ülkelerine ait sahte kimlik basan 5 kişi tutuklandı

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