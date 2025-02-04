Ankara’da korkutan yangın! Bölgede kırmızı alarm! A Haber bölgede

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.



Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

A HABER MERT HACIALİOĞLU'NUN BÖLGEDEN AKTARDIKLARI ŞÖYLE:

"Binayı saran dumanlar kontrol altına alınmış durumda. Burada işçilerden aldığımız biliye göre binanın altı otopark ve orada devam eden inşaat için getirilen pimaş borular, pvc kapılar ve pençeler olduğunu söyledi. Yangnı bu nedenler sürüyor. Bölgeye takviye ekipler geldi. Plastik maddenin yanmasından dolayı ekipler maskelerle içeri giriyor ve alevlerle mücadele ediyor.



Burası çok fazla bloktan oluşan büyük bir inşaat alanı. Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat içerisine itfaiye hortumları gönderildi ve içerideki ekipler maskelerle müdahale ediyor."