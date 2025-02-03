Yenidoğan davasında intihar eden doktorun avukatına soruşturma!

Dr. İlker Gönen'in intiharıyla ilgili Avukat Aydın Mantar hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma" suçundan adli soruşturma başlatıldı

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" davasında örgüt yöneticisi olmaktan 582 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Doktor İlker Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği olayla ilgili sosyal medya paylaşımları sebebiyle Avukat Aydın Mantar hakkında soruşturma başlatıldı.

"HALKI YANILTICI BİLGİLERİ ALENEN YAYMA"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İlker Gönen isimli şahsın 01/02/2025 tarihinde tutuklu olarak bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütülen soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar'ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Av. Aydın Mantar hakkında, 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.