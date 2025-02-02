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Sinop'ta park halindeki araç alev aldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 23:22
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Sinop’ta park halindeki araç alev aldı

Sinop'un Gelincik Mahallesi Pervane mevkiinde park halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Gelincik Mahallesi Pervane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bir vatandaş durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin ön incelemesinde dışarıdan yanıcı bir maddenin kamyonetin içine atıldığı, bu nedenle aracın arka kısmında bulunan bazı maddelerin tutuştuğu, yangının bu nedenle çıktığı değerlendiriliyor.

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Sinop’ta park halindeki araç alev aldı Sinop’ta park halindeki araç alev aldı Sinop’ta park halindeki araç alev aldı

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