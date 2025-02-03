Amasya'da manevra yapan otomobile motor çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Amasya'da 'U' dönüşü için manevra yapan bir otomobile motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Amasya'da sürücüsünün 'U' dönüşü için manevra yaptığı otomobile çarpan motosikletteki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam Şehit Ahmet Özsoy Caddesinde meydana geldi. Ozan B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, Ersin E.'nun 'U' dönüşü için manevra yaptığı 05 AL 355 plakalı otomobiline çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ozan B. ve Elif O. (22) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elif O.'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kripto parada yer yerinden oynadı! 1 gecede hem Bitcoin hem de Ethereum'da...
- Maaş farkları ne zaman yatacak, son durum ne? Emekliye (4A-4B) ne kadar maaş farkı ödenecek?
- Kabine Toplantısı bugün saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı konuları neler?
- TÜİK enflasyon oranları bugün saat kaçta açıklanacak? 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç?
- Kira artış oranı hesaplama 2025 Şubat | Dükkan, iş yeri ve konut kira artış oranı yüzde kaç?
- Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayı orucu hangi tarihlerde tutulacak?
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Wednesday 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı?
- AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi 2024-2025 | Güz dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Akşam yemeği için en ideal zaman ortaya çıktı: Uzmanlar net vakti açıkladı
- SGK girişi 1991 1998 2001 2008 olana tam isabet emeklilik! Kadın-erkek yaş prim günü tablosu geldi
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama
- Hurda araç ÖTV muafiyeti Meclis'ten geçti mi, son durum ne? ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?