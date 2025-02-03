Amasya’da manevra yapan otomobile motor çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Amasya'da sürücüsünün 'U' dönüşü için manevra yaptığı otomobile çarpan motosikletteki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam Şehit Ahmet Özsoy Caddesinde meydana geldi. Ozan B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, Ersin E.'nun 'U' dönüşü için manevra yaptığı 05 AL 355 plakalı otomobiline çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ozan B. ve Elif O. (22) yaralandı.