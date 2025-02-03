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Amasya'da manevra yapan otomobile motor çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 09:29
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Amasya’da manevra yapan otomobile motor çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Amasya'da 'U' dönüşü için manevra yapan bir otomobile motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Amasya'da sürücüsünün 'U' dönüşü için manevra yaptığı otomobile çarpan motosikletteki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam Şehit Ahmet Özsoy Caddesinde meydana geldi. Ozan B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, Ersin E.'nun 'U' dönüşü için manevra yaptığı 05 AL 355 plakalı otomobiline çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ozan B. ve Elif O. (22) yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye gelen ekipler inceleme yaptı (DHA)Kaza sonrası bölgeye gelen ekipler inceleme yaptı (DHA)

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elif O.'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Amasya’da manevra yapan otomobile motor çarptı: 1’i ağır 2 yaralı Amasya’da manevra yapan otomobile motor çarptı: 1’i ağır 2 yaralı Amasya’da manevra yapan otomobile motor çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
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