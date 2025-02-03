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Ağrı'da donan su deposunda 15 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 09:28 Güncelleme: 03.02.2025 09:30
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Ağrı’da donan su deposunda 15 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle su deposu dondu, 15 metre uzunluğunda dev buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da etkisini gösteren dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

AĞRI'DA 15 METRE UZUNLUĞUNDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Şehir merkezindeki bir su deposu eksi 20 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle tamamen dondu. 15 metre uzunluğunda dev buz sarkıtlarının oluştuğu su deposu görsel şölen sunarken, soğukların ne derece etkili olduğunu gözler önüne serdi.

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