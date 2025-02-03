Ağrı’da donan su deposunda 15 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu

Ağrı'da etkisini gösteren dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şehir merkezindeki bir su deposu eksi 20 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle tamamen dondu. 15 metre uzunluğunda dev buz sarkıtlarının oluştuğu su deposu görsel şölen sunarken, soğukların ne derece etkili olduğunu gözler önüne serdi.