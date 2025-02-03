150 yıllık tarihi ev küle döndü! Yer: Antalya

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere böyle müdahale etti (AA)



MAHALLEDEKİ 43 TESCİLLİ BİNADAN BİRİSİ

Yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmasının ardından tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, vatandaşlar ekiplerin söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, "Geçtiğimiz seneye kadar oturanlar vardı. Satın alındı. Sahibiyle iyi bir diyalog kuramadık, içeri giren çıkanın belli olmadığını söyledik. Her an böyle bir kötü bir şey başımıza gelebilir dedik, neticede geldi. Tarihi bir yapı, ortalama 100-150 senelik var. 43 tane tescilli binalardan bir tanesiydi. Güzel bir mimarisi vardı" dedi.



Yangının çıktığı tarihi yapının hemen bitişiğinde bulunan ikamettin balkonundaki kuş, dumandan etkilenmemesi için sahibi tarafından kurtarıldı. Tarihi yapıyı saran alevler nedeniyle hemen yan binanın panjurlarının eridiği görüldü.

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