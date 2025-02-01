Siirt’te virajı alamayan araç devrildi

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siirt Tillo karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.