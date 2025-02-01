01 Şubat 2025, Cumartesi
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Siirt'te virajı alamayan araç devrildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 14:31
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Siirt’te virajı alamayan araç devrildi

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siirt Tillo karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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