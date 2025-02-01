Çekmeköy’de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü! A Haber olay yerinde

İstanbul Çekmeköy'deki lastik deposundan tekstil atölyesine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'ndeki 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı (AA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki tekstil atölyesine sıçradı.

Yoğun dumana neden olan yangına itfaiye ekipleri, 53 araç ve 133 personelle müdahale etti.

Müdahale sırasında yanan lastik deposundan ara ara patlama sesleri duyuldu.

İtfaiye ekipleri 53 araç ve 133 personelle yangına müdahalesini sürdürüyor (AA)

Alevlerin çevredeki iş merkezleri ve depolara sirayet etmemesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma ve dumanın tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.

OLAY YERİNDEN A HABER MUHABİRİ KÜBRA KILIÇ'IN AKTARDIKLARI ŞÖYLE:

"Depo içerisinde çok sayıda yeni lastik olduğu bilgisine ulaştık. Ekiplerin müdahalesi sürüyor plastik malzeme olduğu için tutuşmaya devam ediyor. 3 bin metrekare alana sahip depoda ekipler alevlere karşı mücadele verdi. Çevredeki depolarda riske karşı boşaltıldı ve tedbirler alındı. Lastik olduğu için köpüklerle müdahale edildi. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken çevredeki arabaların üzerinde de lekeler oluştu. Bölgede ciddi tedbirler alındı."