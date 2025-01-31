31 Ocak 2025, Cuma
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Samsun merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 11:38
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Samsun merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Samsun merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Samsun merkezli Sinop, Amasya ve Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Belirtilen adreslere düzenlenen operasyonda M.A.A., U.S., N.A., C.S., A.A.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı. Aramalarda, cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar olmak üzere toplam 24 dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan C.S. ve A.A.Ö. jandarmadaki sorgusunun ardından salıverildi. Diğer 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Samsun merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu Samsun merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu Samsun merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu
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