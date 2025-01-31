Samsun merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Samsun merkezli Sinop, Amasya ve Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Belirtilen adreslere düzenlenen operasyonda M.A.A., U.S., N.A., C.S., A.A.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı. Aramalarda, cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar olmak üzere toplam 24 dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan C.S. ve A.A.Ö. jandarmadaki sorgusunun ardından salıverildi. Diğer 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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