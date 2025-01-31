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Kağıthane'de koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 11:36
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Kağıthane’de koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı

Kağıthane'de 8 katlı bir binanın en alt katındaki koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı. Mahallelinin sokağa döküldüğü yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Alevleri bir vatandaşın hortumla söndürmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Söğüt Sokak'ta meydana geldi. 8 katlı binanın en alt katında bulunan koltuk döşeme atölyesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan atölyeyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yangının kontrol altına alınması sonrası iş yerinde soğutma çalışması yapıldı. Atölyenin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kağıthane’de koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı Kağıthane’de koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı Kağıthane’de koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı
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