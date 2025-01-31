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Genç kadın ve bıçakladığı şahıs tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 14:05
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Genç kadın ve bıçakladığı şahıs tutuklandı

Samsun'da genç kadın ile bıçakla yaraladığı şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde aralarında çıkan tartışmada E.A.B. adlı genç kadın, G.U.'yu bıçakla yaraladı. Olayla ilgili E.A.B., G.U.'nun kendisini darp ettiğini ve kiralık aracın anahtarını aldığını iddia etti. E.A.B. ve G.U. Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen G.U. ve E.A.B çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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